México insta a alto al fuego en Ucrania ante la ONU

Ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México reiteró su llamado urgente a un alto al fuego inmediato en Ucrania, a un año del conflicto con Rusia.

Esto, con base en los principios de la Carta de la ONU para detener el número de víctimas de esta guerra. Lamentó además las consecuencias humanitarias, económicas, alimentarias y ambientales.

"Mientras no haya una solución política, urge proteger a la población civil, preservar la infraestructura y garantizar el acceso humanitario", indicó Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU.

Vasconcelos pidió también una negociación acorde con la realidad del conflicto.

"Condenamos los recientes ataques masivos con misiles y drones contra la ciudad de Kiev, que han causado la pérdida de vidas y graves daños a la infraestructura civil", dijo.

En tanto que una solución diplomática no se ha podido implementar, el embajador de México refirió que es urgente centrar los esfuerzos en la protección civil y llamó a poner atención a la transferencia de armas en este conflicto porque eleva la posibilidad de desvío, uso indiscriminado y pérdida de control.