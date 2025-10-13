Iglesia hace llamado a atender la pobreza

La Iglesia católica hizo un llamado a atender la pobreza material, moral, espiritual y cultural de la sociedad con proyectos integrales en los que participen sociedad, gobierno y empresas, así como exigir políticas públicas que pongan a la persona al centro.

A través de su editorial Desde la Fe; la Iglesia indicó que atender todas las pobrezas significa no absolutizar una sola respuesta.

"Frente a la carencia material están el pan, el trabajo digno y las políticas públicas que rompen círculos de exclusión; pero frente a la pobreza de dignidad, hacen falta tutela de derechos, participación y cultura del encuentro", dijo.

Aunado a ello, señaló que para la pobreza moral y espiritual se requieren comunidades que sanen soledades, perdonen, acompañen y abran caminos de sentido y, por supuesto, el fortalecimiento del principal núcleo social: la familia.

Añadió que ante la pobreza cultural, la formación y la educación son igual de urgentes y frente a las fragilidades personales o sociales, es necesario fortalecer el cuidado de la salud mental, la construcción de redes de apoyo y la protección de la infancia.

En ese sentido, la Iglesia enfatizó que primero "se debe reconocer en los pobres un espejo de nuestra propia vulnerabilidad, porque nadie está a salvo de la intemperie del corazón".

Segundo, "acercarnos a estos rostros de la pobreza: conocer nombres, historias; compartir tiempo, escuchar y tejer vínculos. Esos rostros incluso pueden estar en nuestra propia familia, en nuestros círculos cercanos".

Tercero, "pasar de gestos aislados a proyectos integrales en los que participen sociedad, gobierno, empresas, y que unan asistencia, promoción humana y defensa de derechos".

Cuarto, "incidir, votar con conciencia, exigir políticas que pongan a la persona al centro, apoyar iniciativas que creen trabajo y respeten el cuidado del planeta".

Quinto, "educar, formar la mirada de niños y jóvenes para que comprendan que la pobreza no es un tema social, sino una cuestión que atañe a la humanidad entera y que, en el caso de quienes somos creyentes, toca el núcleo de nuestra fe".

"Estos rostros de la pobreza no son los otros: son nuestros, son familia. La Iglesia, y cada uno de nosotros, tiene en ellos maestros de esperanza. Atender todas las pobrezas es el camino concreto", expresó.