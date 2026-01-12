Sheinbaum y Trump hablan sobre respeto a soberanía en llamada

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo la mañana de este lunes una llamada telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump, con quien habló de seguridad con respeto a las soberanías y la disminución del tráfico de drogas.

En sus redes sociales, Sheinbaum indicó que fue buena "muy buena la conversación" en la que también hablaron de comercio e inversiones.

"Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados", dijo.

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en... pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

Detalles de la conversación entre Sheinbaum y Trump

La mandataria federal estuvo acompañada del canciller Juan Ramón de la Fuente; del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Esta es la llamada número 15 entre el mandatario de Estados Unidos y la presidenta de México, en el marco de los amagos de Donald Trump de ataques por tierra contra cárteles.