Llama ´palero´ al PRI

"Fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. No sé si ustedes, sobre todo los de más edad, imaginaron que esto iba a pasar. ¡Lamentable! Imagínense, el partido que surge con la Revolución, ahora de palero del PAN", reprochó.

Dijo que al consumarse el rechazo a su iniciativa de reforma eléctrica, ya se terminó de integrar el bloque conservador PAN, PRI, PRD, junto con Movimiento Ciudadano, a quien también tachó de palero, "y qué bueno, porque ya no hay simulación".

Sostuvo que el rechazo del PAN a la reforma eléctrica tiene alguna justificación, "porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas extranjeras, no lo olvidemos, política es tiempo, entre otras cosas. Se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funda el PAN para oponerse a la política patriótica del general (Lázaro) Cárdenas, para defender a las empresas petroleras extranjeras".

López Obrador advirtió que la lucha para proteger los recursos energéticos y el interés de la nación apenas comienza, "esto no termina todavía" con el rechazo de la reforma eléctrica, "porque nosotros nos preparamos para la traición, sabíamos de los intereses que están en cuestión, intereses muy poderosos, y por eso se definió una estrategia desde el principio de cómo íbamos a enfrentar el problema, para rescatar la industria eléctrica y el petróleo".

Remarcó que se pudo evitar este resultado negativo en la Cámara de Diputados si el gobierno hubiera actuado "cómo lo hicieron en el 2013, que compraron los votos, pero no somos iguales. En el 2013 obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición porque repartieron dinero, por eso fue la llamada reforma energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Porque esto no termina todavía, esto apenas comienza. En ese entonces, compraron a los legisladores, si nosotros hubiésemos hecho lo mismo, hubiésemos contado con la mayoría".

El mandatario subrayó que lo ocurrido en la sesión de la Cámara de Diputados fue aleccionador, porque, primero, "llevaba mucho tiempo en que una iniciativa del presidente se rechazara así, de ese nivel, y lo segundo es que no hubiese de parte del Gobierno, intención de comprar a nadie. También es histórico, y dicen que no hay democracia, y los hechos son las pruebas, lo que estamos viviendo".