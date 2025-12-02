Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGRErnestina Godoy Ramos entre los candidatos a la Fiscalía
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre.
La lista está integrada por cinco hombres y cinco mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR.
La lista se integra por:
Luz María Zarza Delgado
Maribel Bojorges Beltrán
Sandra Luz González Mogollón
Ernestina Godoy Ramos
Mirna Lucía Grande Hernández
Luis Manuel Pérez de Acha
Alfredo Barrera Flores
Hamlet García Almaguer
David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado.
Detalles sobre la lista de aspirantes a la FGR
Está lista seleccionada por la Jucopo deberá ser sometida este martes al voto del pleno del Senado, que requerirá mayoría calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes para su aprobación.
Una vez avalada, la lista será enviada a la titular del Poder Ejecutivo, quien deberá integrar una terna que presentará ante el Senado, cuyo pleno elegirá finalmente a quien ocupará la titularidad para un periodo de nueve años.
Proceso de votación en el Senado para la FGR
Las personas que integren la terna tendrán que comparecer ante el pleno para exponer su proyecto de trabajo.