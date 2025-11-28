AICM abre líneas de atención 24 horas

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) habilitó dos líneas telefónicas para atender quejas, solicitudes o recomendaciones de los usuarios debido a los trabajos de remodelación que se llevan a cabo en la terminal aérea.

¿Qué ocurrió?

Indicó que para evitar afectaciones mayores, el aeropuerto de la CDMX también estableció canales de diálogo con diferentes actores de la comunidad aeroportuaria, con el objetivo de coordinar los cierres temporales de las zonas en remodelación.

AICM habilita líneas de atención a usuarios por remodelación

En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el AICM dio a conocer las líneas telefónicas con WhatsApp, que estarán abiertas las 24 horas del día, para atender a los usuarios en tiempo real.

· Terminal 1: 5528594544

· Terminal 2: 5512457797

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El aeropuerto capitalino también reportó avances de las obras de remodelación que iniciaron en abril de 2025.