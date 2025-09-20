Quiere Canadá revisar lineamientos mineros

El Primer Ministro canadiense, Mark Carney, ofreció revisar que las mineras de su país operen en México respetando las disposiciones ambientales, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

Durante la reunión del jueves, reveló la Mandataria, el Primer Ministro solicitó un listado de las empresas que se encuentran en desacato de lineamientos en ese rubro.

"Hubo una muy buena respuesta. Él contestó en dos sentidos: uno, que evidentemente deben cumplir con todas las normas ambientales, que tiene que ser una minería sustentable. Y lo segundo, que le diéramos a su equipo las mineras mexicanas que no estaban cumpliendo para que desde Canadá ellos pudieran hablar con las empresas, y pudieran pedirles que cumplieran con todos los requisitos ambientales y la mitigación y la remediación que están establecidos en las Manifestaciones de Impacto Ambiental", sostuvo.

El jueves antes de su encuentro con Carney, Sheinbaum declaró que insistiría en la importancia de que las mineras canadienses cumplan con todas las disposiciones ambientales en los procesos de extracción, cierres y remediación.

Al menos desde el 2006, hay reportes de mineras canadienses que tienen presencia en México -como Blackfire Exploration o Great Panther- que han sido señaladas por contaminación de agua, uso de cianuro e incidentes con metales pesados.

Sheinbaum describió al Primer Ministro como "un hombre muy sencillo de trato muy amable", lo que, de acuerdo con ella, facilita la relación.

Destacó que, además de generar las condiciones necesarias para conservar el T-MEC, a México le interesa aprender de Canadá a reforzar la ciberseguridad, así como explorar la posibilidad de adoptar sus técnicas para la explotación del petróleo.

LEYES SECUNDARIAS

La presidenta Claudia Sheinbaum también envía segundo paquete de leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial para fortalecer el amparo y garantizar justicia

Destacó que el fin de este paquete de leyes secundarias es lograr que la justicia sea más rápida y evitar abusos de deudores fiscales, particularmente de quienes a través del amparo postergan el pago de impuestos.

"Lo importante es el fondo de estos cambios a las leyes que es cumplir con la reforma constitucional y hacer que la justicia sea más expedita, que sea más rápida", puntualizó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Puntualizó que el amparo es un instrumento jurídico indispensable en México, por ello, con la reforma se propone que ningún juez otorgue un amparo a una empresa que evidentemente ha cometido un fraude al erario, el cual es un recurso del pueblo.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, detalló que con la armonización de leyes secundarias se protege el orden público y el interés social, además de que se incorporan nuevas herramientas para modernizar la justicia, se ajustan recursos fiscales y se homologan los delitos que ameritan prisión preventiva. Las leyes secundarias que se reforman son las siguientes:

- Código Nacional de Procedimientos Penales: se establece un plazo común de 5 días para actuaciones procesales, se incluyen medidas necesarias de protección para preservar la seguridad y resguardar la identidad de personas juzgadoras, se armoniza el catálogo de conductas de prisión en materia de prisión preventiva, en material meta se incluyen las notificaciones digitales y se establecen reglas para la detención en flagrancia.

- Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: se incluye la remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales para protección de la seguridad de personas juzgadoras

- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: se fija un plazo máximo de seis meses para la resolución de los juicios en la vía sumaria, se establecen plazos procesales comunes y especiales en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los presupuestos de procedencia de suspensión conforme a lo que la Corte ha dictado de criterios.

- Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Se establecen elementos, contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo conforme los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los plazos y términos para una justicia pronta, se incorpora en el desarrollo de un juicio de amparo verdaderamente digital, con plena validez legal, operatividad práctica, se señala que las personas juzgadoras digan con claridad quién debe cumplir una sentencia, establece reglas claras para la procedencia de la suspensión provisional y definitiva en materia de congelamiento de cuentas, permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá requerir, obtener y diseminar información financiera para la prevención y detección



