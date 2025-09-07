Darán capacitación a no diplomáticos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció que el personal que no pertenezca al Servicio Exterior Mexicano (SEM) recibirá cursos de preparación antes de asumir su responsabilidad en el extranjero como titular de embajadas o de consulados.

La medida se tomó luego de que la Presidenta nombró a políticos y personas ajenas al servicio exterior como responsables en las representaciones diplomáticas que México tiene en distintos países del mundo.

"El Instituto Matías Romero brindará cursos puntuales de formación, abarcando principios de política exterior, diplomacia, protección y servicios consulares con énfasis en la vinculación con comunidades, marco legal y gestión administrativa, con el objetivo de garantizar la eficacia de las y los representantes nombrados en favor de México, y de nuestros y nuestras connacionales.", informó la Cancillería.

El viernes, la dependencia encabezada por Juan Ramón de la Fuente publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para la capacitación que deberán cursar quienes se integren a áreas de la política exterior y las relaciones internacionales sin acreditarse como miembros del SEM.

Los cursos incluirán formación en principios normativos de la política exterior y fundamentos de la política exterior y la diplomática de México; el marco legal del SEM; servicios consulares de protección, documentación y vinculación con las comunidades en el exterior, así como aspectos administrativos, según lo establece el acuerdo.

"(La capacitación) deberá ser concluida por las personas designadas antes de su comparecencia ante el Senado de la República para su proceso de ratificación o después de haber recibido su nombramiento y antes de su traslado", indica el DOF.

La normativa específica que la capacitación beneficiará a aquellos que hayan recibido su nombramiento directamente del titular del Ejecutivo, como los recientes casos de Genaro Lozano, Embajador de México en Italia y quien se desarrollaba como comunicador o Luis Rodríguez Bucio, cónsul general en Dallas, cuya trayectoria incluye haberse desempeñado como comandante al frente de la Guardia Nacional.

Alista SRE visita de Primer Ministro de Canadá

En el marco de los preparativos para la próxima visita de Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, tuvo un encuentro con directivos canadienses.

A través de una publicación en redes sociales, el diplomático dio a conocer que viajó a Toronto, con el propósito de impulsar el comercio entre México y Canadá.

"En preparación del próximo viaje a México del primer ministro Mark Carney para su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, realizamos visita de trabajo a Toronto, Canadá", indicó en X.

Durante su visita, Velasco dialogó con directivos del sector privado, banca y fondos de pensiones.

En el encuentro también estuvieron presentes Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización y Carlos Manuel Joaquín, Embajador de México en Canadá.

El viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que la visita de Carney sigue en pie.

Aunque no detalló sobre la fecha exacta, trascendió que la visita se podría concretar el siguiente 18 de septiembre.

La reunión se dará en las vísperas de la renegociación del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, y mientras Estados Unidos perfila las consultas públicas previas a las negociaciones internacionales.



