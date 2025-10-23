Interrumpen servicio en L3 del Metro por persona en vías

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la mañana de este jueves se suspendió momentáneamente el servicio en la Línea 3, debido al rescate de una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

¿Qué ocurrió?

A través de sus redes sociales, el Metro señaló: "Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren". Minutos más tarde, la dependencia comunicó que la circulación fue restablecida y que todas las estaciones se encuentran en servicio.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la persona involucrada, mientras que personal del STC y servicios de emergencia realizaron las labores correspondientes en la zona para normalizar la operación.