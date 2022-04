Lideran bancos quejas por robo de identidad

Esto significa que 66 por ciento de todas las controversias por robo de identidad se concentra en los bancos, según un informe de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), realizado con datos de Condusef.

Las Sofomes no reguladas se ubican en segundo sitio, con 820 quejas, es decir, 14.2 por ciento del total.

Luego están las Sofomes reguladas, con 236 inconformidades, y las Sofipos, con 94.

Los asuntos atendidos por posible robo de identidad en instituciones financieras sumaron 5 mil 793 el año pasado, un aumento de 17 por ciento anual.

Condusef identifica como posible fraude las operaciones donde el titular de la cuenta o medio de pago no reconoce o dice no haber realizado la transacción.

Las causas imputables a robo de identidad son créditos no reconocidos, préstamos o tarjetas otorgadas sin ser solicitadas o autorizadas, disposición de efectivo no reconocida por el cliente y cobro de productos o servicios no contratados.

La firma de ciberseguridad IQSEC explicó que los créditos son los que tiene más reclamaciones de robo de identidad porque ya se puede aplicar de manera remota.