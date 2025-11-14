Cae presunto líder de fracción de La Familia Michoacana en Tlalpan

Fue detenido en calles de la alcaldía Tlalpan, Uziel Jesús N, señalado como líder de una fracción de La Familia Michoacana y dos de sus operadores, en posesión de más de 100 dosis de droga.

¿Qué ocurrió?

El presunto jefe de la célula delictiva está señalado como autor intelectual del ataque en un funeral que se realizó en un domicilio de la calle Emperadores, de la colonia 3 de Mayo, en la alcaldía Tláhuac, en febrero de este año, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

También se le vincula con el asesinato de una mujer a bordo de su camioneta, en la calle Valle Alpino y su esquina con Océano de las Tempestades, en la colonia Selene, registrado el 25 de febrero pasado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras los crímenes mencionados, agentes de la SSC implementaron trabajos de investigación y vigilancia mediante los cuales identificaron al supuesto autor de las agresiones, quien se movía por la alcaldía Tlalpan en una camioneta de color gris.

Dicho vehículo fue ubicado mediante un patrullaje en la calle Prolongación de Miramontes, en la colonia Amsa. Los efectivos de la SSC vieron a tres sujetos a bordo y uno de ellos que manejaba lo que parecía ser un arma de fuego, por lo que se acercaron y les marcaron el alto.

¿Qué les aseguraron a los detenidos?