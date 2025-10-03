Cae "El Coyote", brazo armado del líder de "La Barredora"

En su reporte de acciones relevantes, el Gabinete de Seguridad federal reportó este jueves la detención de un hombre en la capital de Tabasco, a quien le aseguraron un arma larga, un tubo lanza granadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de marihuana, metanfetamina y un vehículo con reporte de robo.

EL UNIVERSAL constató que se trata de Guadalupe Luna Hernández, alias "Coyote", un mando de segundo nivel de "La Barredora", a través de una revisión a la estructura jerárquica del grupo criminal y consulta en el Registro Nacional de Detenciones.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones, refiere que Luna Hernández fue detenido ayer por elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), FGR y de la Fiscalía de Tabasco, en Villahermosa.

Se le describe como un hombre de aproximadamente 1.65 metros de altura, tez morena, complexión robusta, cabello negro lacio, quien al momento de ser detenido vestía playera, short y sandalias.

En la estructura criminal de "La Barredora", Guadalupe Luna Hernández, se ubica como brazo armado de Daniel Hernández Montejo, alias "Prada" o "El H", actual líder de "La Barredora" que mantiene una pugna territorial en Tabasco con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con archivos ministeriales consultados por este diario, "El Coyote" es considerado como uno de los principales generadores de violencia en la capital tabasqueña y brazo armado de Hernández Montejo.

Al momento suman nueve cabecillas de "La Barredora" detenidos de primer, segundo y tercer nivel de mando, entre las que destacan el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, "Comandante H" o "Abuelo", y Ulises Pinto Madera, "El Mamado", hoy flamante testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los nueve cabecillas detenidos al momento, son el fundador de "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, "Comandante H", exjefe policiaco del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; Ulises Pinto Madera, "El Mamado"; segundo al mando de la organización delictiva dedicada al secuestro, extorsión, tráfico de combustible y de migrantes.

Así como Abel Pérez Pedraza, "Don Abel", "Inge" o "Patrón", jefe de células delictivas de "La Barredora" en los municipios de Comalcalco y Paraíso, Tabasco; Uriel García Flores, "Pescuezo" o "Cangrejo", operador de "La Barredora"; Francisco Javier Custodio, "Wasón"; Rosario Sánchez Juárez, "Charo", líder de la célula delictiva