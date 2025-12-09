Licitan 18 trolebuses para 2026

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) lanzó la licitación para la adquisición de 18 trolebuses nuevos sencillos que operarán en la ruta 14, la cual conectará Ciudad Universitaria con el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco. De acuerdo con la Gaceta Oficial de la CDMX, cada unidad tendrá una longitud de 12 metros y el fallo del concurso se dará a conocer el próximo 23 de diciembre.

¿Qué detalles se conocen sobre la nueva ruta de trolebuses?

La nueva línea forma parte de las obras para mejorar la movilidad rumbo al Mundial de Futbol 2026. La Secretaría de Movilidad informó que la ruta tendrá una inversión total de 635 millones de pesos, una extensión de 13.2 kilómetros y un tiempo estimado de recorrido de 33 minutos; mientras que la construcción de la infraestructura estará a cargo de la empresa mexicana Élite Ingeniería, con un costo de 157 millones de pesos.

Inversión y construcción de la infraestructura para la ruta

La inversión total de 635 millones de pesos refleja el compromiso del gobierno para mejorar el transporte público en la Ciudad de México. La construcción de la infraestructura es un paso crucial para garantizar que la nueva ruta funcione de manera eficiente y cumpla con las expectativas de los usuarios.

¿Cómo impactará la nueva línea en la movilidad hacia el Mundial?

La implementación de esta nueva línea de trolebuses no solo busca mejorar la movilidad en la ciudad, sino también prepararse para el aumento de visitantes que se espera durante el Mundial de Futbol 2026. Con un recorrido de 33 minutos, se espera que la ruta facilite el acceso a puntos clave de la ciudad.