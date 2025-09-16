Carlos Slim liderará construcción de tramo ferroviario Saltillo-Monterrey

El consorcio del empresario Carlos Slim construirá un tramo de 111 kilómetros del tren de pasajeros que irá de Saltillo, Coahuila, a Santa Catarina, Nuevo León.

Operadora CICSA y FCC Construcción, empresas de Carlos Slim, ganaron ayer la obra con una oferta de 31 mil 843 millones de pesos, en una licitación en la que eran claras favoritas desde que se presentaron las cotizaciones a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

La única cotización menor fue del grupo de Construcciones Ferroviarias del Noroeste y Moven Construcciones, que pedía sólo 18 mil 201 millones de pesos, pero fue descalificada por inexperiencia en contratos similares.

Azvindi, de la mexicana Grupo INDI, y la española Azvi, así como ICA, que también participaron en el Tren Maya, pedían más de 40 mil millones de pesos, mientras que el consorcio CAABSA y OHL, con experiencia en el Tren Interurbano México-Toluca, planteó una oferta de 34 mil 697 millones de pesos.

Las obras están planeadas para un periodo de ejecución de 32 meses, pero CICSA tendrá que elaborar desde el proyecto ejecutivo, por lo que, durante la licitación, la ARTF rechazó aclarar múltiples dudas sobre la forma en que la vía de pasajeros va a convivir con la vía de carga que ya existe y opera.