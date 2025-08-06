Lanzan licitación para arrendar 25 ambulancias al ERUM

Lanzan licitación para arrendamiento de 25 ambulancias para ERUM

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lanzó la licitación pública para el arrendamiento de 25 vehículos para ser usados como ambulancias para el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

La licitación pública nacional se dio a conocer este miércoles a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y estará abierta para registro o compra de bases hasta el próximo viernes 8 de agosto.

Una vez que se celebre el contrato con alguna empresa este tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, según la convocatoria.

La licitación número 30001066-011-2025 tendrá su presentación y apertura de propuestas el próximo 14 de agosto y el dictamen final se dará a conocer el 18 de este mes, establece las bases de la licitación hecha por la SSC.

Las ambulancias serán usadas para urgencias básicas y deberán ser nuevas, estar en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Las nuevas unidades deberán ser entregadas emplacadas al personal del Escuadrón de Rescate y urgencias Médicas quienes revisarán que las unidades cumplan las especificaciones técnicas solicitadas y en caso de que no sea así podrán rechazar las ambulancias.

Quienes deseen adjudicarse la licitación por las 25 ambulancias deberán presentar ante el personal del ERUM manuales, póliza de garantía, registro de mantenimiento y problemas típicos de las unidades, se establece en la convocatoria.

También deberán presentar programas de mantenimiento correctivo y preventivo y la red de talleres autorizados para estas acciones.

Los vehículos no podrán ser reciclados o remanufacturados, además de que deben estar garantizados por el o los fabricantes, sin que esto implique un costo para la SSC.

Las ambulancias que sean arrendados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberán contar con garantía de defensa a defensa durante la vigencia del contrato o los primeros 40 mil kilómetros, lo que ocurra primero.

La licitación establece que el prestador de las ambulancias deberá garantizar que cuenta con las refacciones suficientes para la reparación de las unidades.

Las empresas que deseen participar en la licitación de las 25 nuevas ambulancias para el ERUM deberán pagar una cuota por "las bases" de 5 mil pesos.

Para el fallo final las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos podrán realizar una oferta por el arrendamiento.

"Podrán ofertar un precio más bajo en términos porcentuales, únicamente y a través de las personas con poderes de representación de la persona física o moral", establece la convocatoria.

La licitación se realizará por partida única y sin opción a compra.