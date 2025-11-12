Sheinbaum adelanta sanciones a farmacéuticas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que varias farmacéuticas ya se encuentran sujetas a procedimientos administrativos que les impedirán participar en la próxima licitación de compra de medicamentos, tras haber incumplido con los contratos de entrega establecidos por el gobierno federal.

Estas acciones derivan del llamado que realizó su administración en septiembre, cuando se advirtió a 32 empresas que no habían entregado los fármacos comprometidos que tendrían hasta finales de ese mes para cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, pese al ultimátum, algunas compañías no realizaron las entregas, lo que dio pie a que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno iniciara los procedimientos sancionatorios correspondientes.

¿Qué ocurrió?

Antes, las empresas acusaron a la administración pública de deberles pagos por la entrega de medicamentos. "Ya no van a poder participar una serie de empresas en la próxima licitación; se están haciendo todos los procedimientos administrativos", afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La Presidenta agregó que será la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, quien presentará en los próximos días la lista de farmacéuticas sancionadas.

¿Cuál será el impacto de estas sanciones?

"Le decimos a Raquel Buenrostro, a ver si no es esta semana o la próxima, que se presente la información, una vez que ya han sido sancionadas estas empresas", señaló. Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de los contratos y asegurar que los medicamentos lleguen a quienes los necesitan, evitando así el desabasto en el sistema de salud pública.