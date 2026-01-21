México pierde estatus de libre de sarampión

México enfrenta la posibilidad de perder el reconocimiento internacional como país libre de sarampión, luego de que un brote iniciado en febrero de 2025 se haya extendido a las 32 entidades del país. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha retirado este estatus y otorgó a México un plazo de dos meses para contener la enfermedad antes de la reunión de evaluación programada para el 13 de abril de 2026. Hasta el 19 de enero, se registran 7.168 casos confirmados y 24 muertes asociadas al virus, según el Informe Diario del Brote de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología.

El brote comenzó en Chihuahua, principalmente vinculado a la falta de vacunación, y desde entonces ha alcanzado 252 municipios en todo el territorio nacional. Chihuahua concentra la mayor parte de los contagios, con 4.495 casos, seguido por Jalisco (1.020) y Chiapas (430). Otras entidades con cifras relevantes incluyen Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán y Nuevo León, mostrando que la propagación del virus ya no se limita a áreas aisladas.

Las autoridades sanitarias han señalado que, a pesar del número acumulado de contagios, solo alrededor del 5% de los casos permanece activo, lo que indica que las campañas de vacunación y las intervenciones sanitarias han logrado reducir la transmisión del virus.

La estrategia se centra en alcanzar coberturas superiores al 95% de la población objetivo, especialmente en municipios y estados con mayor incidencia de casos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que México cuenta con 23 millones 529 mil dosis de vacuna disponibles y que desde el inicio del brote se han aplicado más de 11 millones de dosis. Además, el país tiene suficiente reserva para los próximos dos años, lo que permitirá mantener y ampliar la vacunación de toda la población, reforzando la prevención y evitando un resurgimiento del virus.

El llamado de las autoridades es a intensificar la vacunación y a mantener medidas de control sanitario estrictas para contener el brote antes de la revisión de la OPS en abril. La pérdida del estatus de país libre de sarampión tendría implicaciones internacionales significativas y reflejaría la necesidad de fortalecer la cobertura de vacunación y la vigilancia epidemiológica en todo México, protegiendo especialmente a los grupos más vulnerables.



