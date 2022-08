Impulsa Veracruz, otra vez, 'Ley Nahle' rumbo a 2024

Nahle, quien nació en 1964 en el Municipio de Río Grande, Zacatecas, ha sido una de las señaladas como 'corcholatas' de esta entidad que renueva su gubernatura hasta 2024, pero en la cual ya hay políticos que han aprovechado foros, giras y hasta emitido propaganda para hacerse presente entre la población.

En la iniciativa presentada el pasado domingo, la bancada de Morena propuso:

-Que la Constitución admita como veracruzano a quien tenga un hijo en esa entidad, tal como ocurre con la morenista, cuya hija es Rocío Peña Nahle.

Hasta el momento, sólo se contempla en el Capítulo 3, artículo 11, que es veracruzano quien nació en esa demarcación, así como también si son hijos de un padre o madre nativos de la entidad, así hayan nacido en otra parte del País o en el extranjero.

"Las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano", impulsa la diputada morenista, Magaly Armenta Oliveros.

En la Legislatura, se adelantó dos días la reunión de la Diputación Permanente y se llamó este próximo martes a sesión extraordinaria para presuntamente votar en calidad de urgente la iniciativa en el Pleno, la cual ya pasó por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Primer intento de reforma en 2020 En mayo de 2020, fue el también morenista Amado Cruz Malpica, en ese entonces diputado local y actual Alcalde de Coatzacoalcos, allegado al grupo político de Nahle, quien trató de llevar al Pleno esta misma reforma, pero nunca se presentó.

En ese entonces, sólo se pronunció sobre la intención de reformar la Constitución, pero en las filas de Morena se decidió congelarla hasta un nuevo momento, el cual llegó casi dos años después.

Para que la reforma se logre, el dictamen debe tener al menos 34 votos a favor y que, posteriormente, al menos la mitad de los 212 Ayuntamientos lo avale.

Se enfrentan entre morenistas Hace una semana, Nahle, quien negó estar en actos de campaña anticipada, participó otra vez en un foro en el que estuvo acompañado por el Gobernador Cuitláhuac García.

"No voy a hablar de eso ahorita. Yo no ando en campaña", señaló.

La fuerza política de Nahle se centra sobre todo en el sur de la entidad, en Coatzacoalcos y sus alrededores, de donde fue diputada federal y también senadora, cargo que dejó por estar en el Gabinete federal.

De acuerdo a fuentes del propio partido, así como de Oposición, Nahle tiene el apoyo del Gobernador Cuitláhuac García y del líder de la bancada morenista, Juan Javier Gómez Cazarín.

Ese grupo, estaría en contra de los allegados a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados federal, quien es señalado de buscar ser el candidato del partido para el 2024.

Votará PAN y PRI contra reforma Miguel Hermida, diputado local del PAN, aseguró que el descongelamiento de la iniciativa surge entre los roces que hubo este fin de semana pasado entre propios morenistas, como una forma de demostración de poder.

En entrevista con Grupo REFORMA, añadió que la bancada panista votará en contra de una ley que está a modo de la funcionaria federal.

"Es consecuencia del pasado domingo, en donde las elecciones en Morena a una diputada local (Jessica Ramírez) fue violentada por la Policía municipal de Minatitlán, y derivado de ésto, que genera algún tipo de nerviosismo entre el grupo en el poder en Veracruz, Morena, inmediatamente de la ruptura entre ellos, hicieron sesionar a la Comisión de Puntos Constitucionales", aseguró.

Hermida afirmó que:

1. Jessica Ramírez está ligada al grupo de Sergio Gutiérrez Luna.

2. En contraste, la Alcaldesa de Minatitlán, Carmen Medel, es más cercana al proyecto de Nahle.

"Sabemos entre pasillos que nos estarán citando mañana a las 15:00 horas a un periodo extraordinario para aprobar el punto y abrir el camino para que la Secretaria de Energía que es la única en este momento que no está validada para ser Gobernadora de Veracruz".

"En Veracruz no se vive el Estado de Derecho, se hacen leyes a modo, se encarcelan a quienes no piensan como ellos, incluso a sus compañeros de causa, el grupo está desesperado por el poder, es un clima enrarecido, no podemos permitir que la ley se ajuste a la medida de una persona".

En el caso de los priistas, se informó que el Grupo Legislativo también irá en contra de la iniciativa morenista.

"Las diputadas y el diputado local del PRI hicieron a un lado la discrecionalidad que les permite su votación individual, y pusieron su voto al acuerdo de los integrantes de la Comisión Política Permanente, del que resultó que pesa más la razón política que la jurídica, y no se acompañará la propuesta de la diputada de Morena, Magaly Armenta Oliveros", se expuso.