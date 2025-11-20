Diputados alistan discusión de reforma en materia de vapeadores

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la dictaminación de la reforma a la Ley General de Salud en materia de vapeadores, se llevará a cabo la próxima semana.

En entrevista con medios, aseguró que la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum será revisada con atención, y no permitirán presiones de "cabilderos poderosos" que busquen beneficiar a la industria tabacalera. "No tenemos por qué hacer caso a quienes envenenen el país, aunque sean cabilderos poderosos o empresas de la industria tabacalera poderosas", declaró.

¿Cuál es la reacción de las ONGs?

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que serán las y los integrantes de la Comisión de Salud, quienes analicen si hay lugar a modificaciones. ONG's cuestionan reforma a la Ley General de Salud. La reforma ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que en el artículo 282 Ter se define a los vapeadores como "aquellos que calientan sustancias tóxicas con o sin nicotina diferentes al tabaco".

Con lo anterior, aseguran las ONGs, se deja fuera a los productos de tabaco calentado, justo como ocurrió en el decreto presidencial de 2021, que permitió la importación de estos productos, y que después tuvo que corregirse porque se interpretó como un beneficio indebido para la tabacalera Phillip Morris, decisión que en su momento se le atribuyó al consejero jurídico de presidencia Julio Scherer.

¿Qué asegura Ricardo Monreal sobre la revisión?

"La revisión será exhausta", asegura Monreal. En entrevista vía telefónica, Ricardo Monreal manifestó que el tema ya está en la Comisión de Salud, y que revisará cómo viene el dictamen, ya que aún no tiene toda la información. "No le he visto, voy a platicar con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pero no tenemos por qué hacer caso a quienes envenenen el país, aunque sean cabilderos poderosos o empresas de la industria tabacalera poderosas", insistió.

Dijo que el objetivo final del proyecto es velar por la salud de las y los mexicanos, por lo que la revisión será exhausta. "Nosotros tenemos que velar por la salud, y eso es lo que debemos hacer. Lo vamos a checar y vamos a poner especial atención en que no haya regresión", declaró.

Sobre si estarían en una postura de hacer modificaciones, al respecto el líder de la bancada de Morena indicó que "es necesario decir que son las comisiones, le voy a decir a Pedro Centeno que cheque eso, pero si es conveniente atender".

Sobre las sanciones, que van desde 8 años a quienes incurran esta falta de comercializar y producir, insistió en que no ha visto el dictamen y que será la Comisión de Salud la que está manejando sus tiempos y contenido hasta que pase el Pleno, "es cuando empezamos a revisar días antes y no tendría en este momento el juicio de valor sobre ello hasta ver el punto del dictamen".

"Hay que revisarla, yo no me pronuncio en este momento, porque apenas el debate comienza en las comisiones, vamos a esperar en las comisiones", concluyó.