Segob pide a estados homologar sus leyes con Ley General de Búsqueda

Durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a los gobiernos estatales que se apliquen los cambios a la Ley General de Búsqueda, aprobados en julio, para que haya registros claros y transparentes en la materia.

También pidió que se inicien las carpetas de investigación por cada una de las personas desaparecidas y que las autoridades de los tres niveles de gobierno vinculen sus sistemas y registros con la plataforma única de identidad.

Explicó que ahora van a usar la clave única de registro de población, la CURP biométrica, como una herramienta no solo de identidad sino de búsqueda de desaparecidos o no localizados, consolidando así un nuevo modelo donde los estados juegan un papel muy importante.

"Ya que tienen registros civiles, solicitamos mantener la información actualizada. También es indispensable contar con datos de los restos humanos resguardados en las entidades y saber si tienen un registro forense adecuado. Sabemos que se puede avanzar en esa ruta con la disposición que han manifestado todas las autoridades estatales a colaborar, porque antes de ser servidores y servidoras públicas somos ciudadanos, padres, madres, hermanas y hermanos".

Detalló que en materia de búsqueda "abordó una sentida demanda de las familias e integrantes de colectivos y es que se les brinde acompañamiento y seguridad en sus recorridos, en sus trabajos".

"También hay una preocupación porque las hijas e hijos de personas desaparecidas sean atendidos para contribuir a transformar sus vidas", indicó.

También convocó a los estados a una jornada nacional de capacitación y actualización, dado que la reforma establece que todos los estados deben contar con fiscalías especializadas en desaparición.

También les pidió a los congresos de los estados que armonicen la ley general, ya que ha vencido el plazo para ello, "por lo que les pedimos respetuosamente que en el ámbito de sus atribuciones se presenten las iniciativas correspondientes".

"No hagamos esperar a quienes sufren ausencia y dolor. Amigas y amigos, ante los cuestionamientos que han puesto en duda el compromiso y actuar del gobierno de México y de los estados en el tema de búsqueda de personas desaparecidas, la mejor respuesta es atender a las víctimas. Hoy en el país existen 32 comisiones de búsqueda locales y una federal, 26 fiscalías especiales estatales y una federal, así como 33 comisiones de víctimas. Esa es la fuerza con la que contamos en el país y con la que queremos, en una acción conjunta, resolver las demandas de las víctimas".