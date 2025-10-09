Morena en el Senado impulsa "escalón universal"

La senadora Cynthia López Castro presentó una iniciativa para que el "escalón universal" sea incorporado en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, lo que busca garantizar que las personas de talla baja tengan acceso real, seguro y digno a los espacios públicos.

Explicó que el "escalón universal" es una adaptación arquitectónica portátil o fija que permite alcanzar mostradores, cajeros automáticos, lavamanos, torniquetes y otros puntos diseñados para personas con estatura promedio y destacó que su uso ha demostrado ser una solución simple, económica y efectiva para eliminar barreras de accesibilidad.

"Esta iniciativa busca que se reconozca la diversidad corporal. No se trata solo de infraestructura, sino de dignidad, igualdad y respeto", afirmó la senadora de Morena.

Detalló que acuerdo con datos del Inegi (2023), más de 8.8 millones de personas viven con alguna discapacidad en México y aunque no hay un censo específico de personas de talla baja, se estima la existencia de más de 30 mil personas de talla baja en México.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) estima que la estatura en la adultez de las personas de talla baja va de 0.81 a 1.34 metros, lo que representa un reto cotidiano para desenvolverse en espacios diseñados para estaturas promedio.

La propuesta reforma el artículo 17 de la Ley para incluir el escalón universal entre los apoyos técnicos obligatorios, junto con el sistema braille, la lengua de señas mexicana y las ayudas técnicas, en cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-SEDATU-2023 y NOM-001-SEDATU-2021 sobre accesibilidad y diseño universal.

"Queremos que todas las personas puedan abrir una puerta, tomar transporte o realizar trámites sin depender de nadie. Esa es la verdadera inclusión", subrayó la senadora Cynthia López.