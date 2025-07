'No tenemos programa de seguridad nacional', admite General

CIUDAD DE MÉXICO.- Formalmente responsable del combate al crimen organizado, la Secretaría de la Defensa Nacional carece de un Programa para la Seguridad Nacional y de un Sistema de Seguridad Nacional, afirmó el General de Brigada José Alfredo Reyes Ortega este viernes en el Senado.

El reconocimiento de esa circunstancia provino de este alto mando militar, quien participó este mediodía en la Conferencia sobre las Dimensiones de la Seguridad Nacional, encuentro celebrado en la Cámara Alta.

Reyes Ortega reprochó que todas las esferas caigan en el ámbito de la seguridad nacional, pues según dijo, hasta la Lotería Nacional pretendió ser "instancia de seguridad nacional". Y terminó por quejarse de que todo haya desembocado en un fenómeno de "gatopardismo".

El evento fue organizado por el Colegio de la Defensa Nacional y fue auspiciado por la senadora morenista Ana Lilia Rivera, presidenta de la comisión de la Defensa Nacional.

En su abono, el General opinó que la Ley de Seguridad Nacional "no ha sido casi modificada", a pesar de que dijo, hay muchas cosas por hacer.

"Habla de la Agenda Nacional de Riesgos pero la Agenda Nacional de Riesgos sigue siendo un documento tan secreto que nadie lo sabe. Dice el 'Programa para la Seguridad Nacional' pero solamente lo cita en una ocasión en la Ley de Seguridad Nacional", expuso.

"¿Y cuál es el Programa para la Seguridad Nacional? El primer Programa para la Seguridad Nacional salió en el año 2009, durante la administración 2006-2012, y fue el programa para la Seguridad Nacional 2009-2012. El segundo Programa para la Seguridad Nacional salió en 2014-201. Y ¿qué pasa hoy día? No tenemos Programa para la Seguridad Nacional.

"Jurídicamente no existe -bueno, este no es un documento jurídico-, pero administrativamente no existe un Programa para la Seguridad Nacional. Debería haber uno 2019-2024 y hoy un 2025 -2030 pero no tenemos", sostuvo ante legisladores.

El General indicó que en una ocasión previa, platicó su anfitriona, la senadora Ana Lilia Rivera sobre que durante sus próximas clases con la 44° antigüedad del Colegio de la Defensa Nacional, deberá abordar el Programa y el Sistema de Seguridad Nacional, los cuales, reconoció, aún no existen, pese a estar mandatados por la Ley de Seguridad Nacional.

"Y entonces -incidió--, si no tenemos Sistema de Seguridad Nacional y no tenemos Programa para la Seguridad Nacional quiere decir que caímos en eso de que todo es asunto de Seguridad Nacional y nada es prioritario y así es difícil trabajar ordenadamente".

El General Reyes Ortega cuestionó la definición "bifocal" que prevalece en torno al concepto de seguridad nacional: amplia y restringida.

"Esta definición bifocal dificulta una agenda unificada de seguridad, la Agenda Nacional de Riesgos; porque en la Agenda Nacional de Riesgos se ponen los riesgos y amenazas. Y recuerdo haber visto la última en 2012, porque es un documento tan secreto que nadie tiene acceso a él.

"Y me tocó diseñar parte de esa agenda -detalló-- y eran nueve amenazas el terrorismo, el cambio climático. Se veía en 2012 la migración masiva, no le hicimos caso y hoy como la tenemos. Otra consideración: elevar al rango de seguridad nacional todos los temas, es políticamente útil, pero con costos, pues se oscurece su concepto".

En 2012, recordó, "también se empezó a hablar de las instancias de seguridad nacional y todas querían ser instancias de seguridad nacional. ¡Hasta la Lotería Nacional..! Y no estoy bromeando: quiso ser instancia de seguridad nacional. Y cosa paradójica: como la Secretaría de la Defensa Nacional no envió el documento, hubo un momento en que decían 'Ustedes no son instancia de seguridad nacional'".

El mando militar ironizó con el hecho de que el desbordamiento del Chinicuila de Michoacán -"en donde hay escasamente cuatro mil militantes"-- es visto como un asunto de seguridad nacional.

"Es una especie de gatopardismo: cambiar todo para que nadie cambie. Hablar de instancias de seguridad nacional, al final no se logró definir nuestra concepción real de seguridad nacional. Y si todo es asunto de seguridad nacional, entonces nada es prioritario y así es difícil trabajar ordenadamente.

"Entonces -propuso-- definamos bien cuáles sí son asuntos. ¿Cuál es asunto de seguridad nacional? ¿De defensa exterior, de seguridad interior, de seguridad pública, para no maximizar entonces tratamos de que nada cambie".