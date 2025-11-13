Discutirán Ley de Extorsión

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que el próximo 19 de noviembre se realizarán dos sesiones ordinarias para atender los temas pendientes, entre ellos la aprobación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos sesionarán previamente para dictaminar el proyecto, al que se incorporarán cambios que incluyen el aumento de penalidades para evitar liberaciones anticipadas de delincuentes y ajustes técnicos que fortalezcan la especialización de ministerios públicos en la investigación de este delito.

Por su parte, la senadora priista Carolina Viggiano adelantó que su bancada apoyará la ley si se incorporan las modificaciones propuestas por la oposición, especialmente en lo referente a mantener o elevar las penas para funcionarios involucrados en actos de extorsión.

Advirtió que reducir esas sanciones sería inaceptable y destacó la necesidad de revisar los alcances legales de la norma para garantizar su efectividad y evitar conflictos con legislaciones estatales. Además, el Senado aprovechará la sesión para designar a nuevos magistrados de los órganos electorales locales.







