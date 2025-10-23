Diputados alistan discusión y aprobación de Ley de Extorsión

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, anunció que la próxima semana se prevé deliberar, discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Extorsión.

En conferencia de prensa, el legislador mencionó que "nos parece urgente hacerlo, ya que es la ley reglamentaria del 73 constitucional. Entonces, queremos martes o miércoles aprobarla".

Recordó que esta iniciativa es una propuesta de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual tiene como propósito frenar la extorsión, eliminarla. "No va a ser fácil la eliminación, pero sí prevenirla y combatirla".

¿Qué propone la Ley de Extorsión?

Explicó que en ella se plantea proveer de herramientas jurídicas a los tres órdenes de gobierno para investigar el delito de extorsión, atender a las víctimas, proteger a la ciudadanía y prevenir el delito, a través de múltiples medios, en diversas modalidades y que tiene un impacto emocional, psicológico y económico diferenciado.

Resaltó que este marco normativo propone que haya endurecimientos de las penas, que alcanzan hasta 50 años de prisión. "Los atenuantes son cuando a una persona, por extrema necesidad y por las circunstancias, se le aplican penas más ligeras y una agravante es cuando siendo una autoridad o personas del Ejército, o de las Fuerzas Armadas se agrava la pena dado que deben tener el conocimiento sobre estos delitos", aclaró.

¿Qué más se discute en el Congreso?

Ricardo Monreal también puntualizó que las reformas en materia de aguas constan de la expedición de una nueva ley y modificaciones a la que existe; es decir, se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Detalló que la expedición de una Ley General de Aguas tiene como propósito reglamentar el derecho humano al agua y saneamiento previsto en el artículo 4º constitucional, definir las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua para uso personal y doméstico.

En tanto, añadió, las adecuaciones a la Ley de Aguas Nacionales proponen eliminar el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares, establecer que toda concesión no utilizada conforme a su fin sea revertida a la Conagua, revisar y fiscalizar el uso real del agua concesionada.

Además, crear el Registro Nacional del Agua para transparentar el régimen de concesiones y asignaciones, regular las concesiones agrícolas en favor de la soberanía alimentaria, evitar prácticas especulativas, fortalecer el régimen de sanciones y crear un catálogo de delitos hídricos.

En este sentido, mencionó que ha tenido llamadas con agricultores, integrantes de la industria del agua y representantes del sector minero. Hizo notar que esta propuesta ya está en comisiones. "Hasta ahora no hay presión ni solicitud de audiencia para revisar el contenido de algunas leyes que a su juicio les afecta, entre otros la industria minera y la industria refresquera".

Enfatizó que la Comisión tiene libertad. "Siempre lo he dicho: la Comisión va a atender a todos los sectores para escucharlos. Por eso es que no la queremos sacar la semana que entra. Quiero dar un mayor tiempo. Como coordinador del grupo parlamentario quiero planteárselo a mis compañeras y compañeros".