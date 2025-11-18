Agricultores protestan en Chihuahua contra Ley de Aguas Nacionales

Decenas de agricultores y productores pertenecientes a la asociación Agricultores Unidos de Chihuahua realizaron este martes una manifestación para exigir su rechazo a la Ley de Aguas Nacionales.

La concentración se realizó en la zona Centro de la capital del estado de Chihuahua, para llegar hasta la sede del Congreso Local, donde buscan exigirles a los legisladores el voto en contra de dicha iniciativa.

Los manifestantes llegaron con sus tractores y también con mantas con mensajes como: No a la Ley de Aguas Nacionales, y otros solicitándole el apoyo a los legisladores.

¿Qué argumentos presentan los agricultores?

De acuerdo con lo que señalan los productores y ganaderos de Chihuahua, la Ley General de Aguas que envió en días recientes la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, afectaría más al campo mexicano, ya que según explicaron, esta nueva ley, les impediría que se traspasaran concesiones de uso de agua para riego entre familiares.

También señalaron que se prohibiría los presones en los ranchos y con ello se destruiría la actividad ganadera, entre otros aspectos.

¿Cuál fue la respuesta de los legisladores?