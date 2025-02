Aprueban Ley antinepotismo hasta el 2030

Ciudad de México

Ante el riesgo de fractura en el bloque oficialista, Morena cedió a las presiones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y aceptó aplazar, hasta 2030, la entrada en vigor de la reforma contra el nepotismo electoral, tres años después de lo que establecía originalmente la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La iniciativa fue aprobada en lo general por unanimidad de los 127 legisladores presentes. Sin embargo, a la hora de votar en lo particular, la reserva, que pospone la fecha de inicio de la reforma, la oposición se dividió y Morena, PVEM y Partido del Trabajo reunieron la mayoría calificada.

El coordinador de los senadores verdes, Manuel Velasco Coello, explicó que el argumento de su partido es que la reforma debe aplicarse en lo general hasta 2030. "No creemos que deba ser una reforma dirigida en lo particular hacia nadie. Desde un principio lo dijimos con mucha claridad, que las reglas no se modificarán en vísperas de 2027, sino que se aplicarán en 2030", indicó.

La reserva aprobada beneficia, entre otros, a la senadora del Partido Verde, Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien aspira a la gubernatura, pero también a los senadores de Morena, Saúl Monreal Ávila, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, y a Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Sin embargo, la propia Ruth González Silva consideró que la propuesta de reforma debió aplicarse desde el año 2027 y aclaró que no tiene interés en contender por la gubernatura de San Luis Potosí.

La legisladora enfatizó que el nepotismo debió prohibirse desde décadas atrás para evitar el daño que tanto hicieron grupos de poder en el estado de San Luis Potosí.

A su vez, en entrevista, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, justificó la decisión de aplazar la entrada en vigor de la reforma, al subrayar que es importante mantener la unidad de la alianza con el Partido Verde. "Para nosotros la unidad es fundamental, la unidad del movimiento es clave. No sólo son todas las reformas constitucionales que faltan de aquí a 2027, la propia elección de 2027. Nosotros debemos mantener en la intermedia la condición que tenemos para que la compañera presidenta, cada que tenga una iniciativa profunda, pueda presentarla sin mayor dificultad", expuso.

Al presentar el dictamen en tribuna, el senador Saúl Monreal señaló que esta reforma garantiza que el acceso a los espacios de representación popular sea realmente abierto y que la competencia electoral se base en el mérito y la capacidad, no en los privilegios políticos.

El senador morenista Enrique Insulza destacó que ninguna persona podrá postularse a un cargo de elección popular si en los últimos tres años ha tenido un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco civil o por afinidad con quien ocupe a la sazón el mismo puesto.

"El objetivo es claro: poner fin a los privilegios de los linajes y las dinastías políticas, y garantizar que el acceso a los cargos públicos se dé por mérito y no por lazos familiares", apuntó.

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presentó la reserva para aplazar hasta 2030 la prohibición del nepotismo electoral, lo que encendió los ánimos entre senadores del PAN y de Morena.

El senador Marko Cortés lamentó que para Morena "el nepotismo no está mal de aquí al 2030.

"Yo le pregunto, senador Adán Augusto, ¿por qué no lo hacemos desde ahorita?, ¿por qué esperarnos hasta 2030? Para que le den los votos, para que no se le baje ningún partido de su coalición", expresó.

Adán Augusto López respondió: "¿Quién diría que viene a esta tribuna a hablar de vergüenza quien evidentemente no la tiene? No estamos pateando el bote. A nosotros no nos preocupa que nos digan que Morena va a ir con los mismos, no. Somos el único partido político que estatutariamente tiene contemplada la no reelección y el nepotismo".

Otra panista, Gina Campuzano, reprochó que Morena beneficie a personajes de la 4T que buscan mantener el poder de familias como la de Félix Salgado Macedonio, Ricardo Gallardo y Saúl Monreal.

"Como los Monreal, que no quieren soltar Zacatecas (...) de los 14 hermanos, 10 han ocupado cargos públicos", dijo.

El senador Saúl Monreal rechazó las acusaciones y dijo que "mi trabajo me avala, tengo 27 años en la política. Yo vengo a hablar por mí, por mi trabajo. Para su mayor conocimiento fui el de mayor votación en la historia de Zacatecas y no por ser hermano, (sino) por mi trabajo, que ha estado ahí en Zacatecas. Si tiene duda sobre mi quehacer político, con todo gusto se lo aclaro, yo no soy ningún oportunista como usted", enfatizó.