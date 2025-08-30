Godoy perfila paquete de reformas: aduanas, IEPS a refrescos y salud

Anuncia Godoy reforma aduanera de 'gran calado'

Martha Martínez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 30-Aug-2025 .-La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, informó que entre las prioridades del Ejecutivo federal para el periodo de sesiones que inicia este lunes se encuentra una reforma en materia aduanera para acabar con la corrupción en las importaciones y exportaciones.

En la reunión plenaria de los diputados de Morena, adelantó también que el Paquete Económico 2026 que deberá llegar a San Lázaro el próximo 8 de septiembre, planteará modificaciones al IEPS para refrescos, por lo que vaticinó que en el marco de su discusión habrá mucho cabildeo de refresqueras.

"En el paquete económico seguramente van a tener mucho cabildeo, porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras", indicó.

Godoy anunció una reforma "muy importante a la Ley Aduanera" la cual, adelantó, será de gran calado y causará mucho escozor en algunos, ya que busca "apretar" todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones para que no haya corrupción.

"Ahí está la ley aduanera, ahí véanla con mucho cuidado, analícenla, es una reforma de gran calado, va a causar mucho escozor en algunas, pero nos parece que es el momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones y demás, que no haya corrupción", dijo.

"Esa es una reforma importante, seguramente van a tener aquí a las asociaciones de agentes aduanales y los lobbies, los cabildeos", agregó.

Detalló que están por enviar una propuesta de modificación a la Ley de Amparo, con la que concluirán el paquete de leyes secundarias de la reforma judicial.

Otra reforma pendiente, agregó, es a la Ley General de Salud, que incluirá tema como a prohibición de vapeadores, pero también modificaciones en materias como la compra masiva de medicamentos.

"Es una reforma importante, porque se está modificando lo que ya está, que es todo el tema de la compra masiva de medicamentos, todo esto que ha sido motivo de mucha discusión, está aquí y ese sistema nacional de salud, donde no importa si eres del ISSSTE, te vas al IMSS Bienestar. Y el tema de las compensaciones entre ellos. Es una reforma también complicada pero importantísima", sostuvo.

Dijo que otra reforma que viene es a la Ley Federal de Propiedad Industrial con la que buscan agilizar el Plan México y el Tratado de Libre Comercio.

La Consejera Jurídica adelantó que ya trabajan en una ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión, así como otros ilícitos vinculados, la cual enviarán una vez que el Congreso y los Congresos locales aprueban la reforma constitucional en la materia.

Godoy abundó que otras reformas pendientes son a la Ley General de Protección y Bienestar Animal y las leyes secundarias de la reforma en materia de pueblos indígenas; no obstante, puso en duda que éstas sean enviadas en el periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre.

"No estoy segura si tengamos la posibilidad de enviarlas antes de que termine este periodo, ojalá, si no, para el año que entra, pero la estamos trabajando", señaló.

La Consejera Jurídica informó que le "pondrán freno" a las iniciativas de los legisladores que tengan impacto presupuestal, ya que los recursos están volcados en el proyecto de nación.

"Está bien usado el presupuesto, entonces no podemos ponerle más presiones, pero seguramente habrá muchas iniciativas que no requieran más que reformas organizaciones, etcétera, entonces vamos a trabajarlas", dijo.