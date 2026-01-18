Se desploma avioneta en Ramos Arizpe

SALTILLO Coah.- Una avioneta se desplomó la tarde de este viernes dentro de las instalaciones de la empresa manufacturera Matcor Matsu, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, cerca del Aeropuerto Internacional de la región, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.

Tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, con la participación de elementos de la Policía Estatal, el Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, personal de Protección Civil estatal y municipal, así como equipos de seguridad del aeropuerto y agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

Las autoridades confirmaron que dos personas resultaron lesionadas, un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados a un hospital privado al norte de la ciudad de Saltillo para su valoración médica.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos se encuentran fuera de peligro.

Asimismo, se descartó que hubiera personas lesionadas dentro de la planta industrial donde cayó la aeronave, ya que el impacto ocurrió en un área que no se encontraba ocupada por trabajadores en ese momento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del desplome de la avioneta y verificar las condiciones en las que operaba la aeronave, mientras se mantienen las labores de revisión y aseguramiento del área para descartar riesgos adicionales.