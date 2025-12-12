Explosión de pirotecnia deja 8 lesionados en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- Ocho personas con lesiones leves y dos construcciones destruidas dejó la explosión de varias docenas de cohetes que eran almacenados en la iglesia de Guadalupe, en la comunidad Ángel Albino Corzo, municipio de La Trinitaria, en la frontera con Guatemala.

¿Cómo ocurrió la explosión en la iglesia de Guadalupe?

Hasta el lugar, a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal de La Trinitaria, llegaron elementos de Protección Civil Municipal para atender a los lesionados, que no requirieron ser trasladados a hospitales. Pobladores informaron que al menos 15 docenas de cohetes que serían usados para la festividad de este 12 de diciembre se encontraban cerca de un área donde había veladoras encendidas.

Acciones de Protección Civil tras la explosión

Como resultado de la explosión, ocho personas resultaron con lesiones leves que no requirieron ser hospitalizadas. Pero la explosión del material pirotécnico provocó la destrucción de dos construcciones, con el desprendimiento del techo, ventanas y paredes. A raíz de la explosión, se acordó el área y se cerró la capilla.

Impacto en la comunidad tras el accidente

Esta mañana, una niña que participaba en una carrera con motivo al día de la Virgen de Guadalupe fue arrollada por un vehículo en el tramo El Jobo-Copoya, en Tuxtla. La carretera de fieles católicos iba de Tuxtla a Villaflores. El conductor del vehículo fue detenido.