Festeja Ebrard su cumpleaños en el Senado

Previo a su comparecencia ante el Pleno del Senado, legisladores de la 4T y una priista festejaron con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, su cumpleaños 66, que celebró el pasado 10 de octubre.

El funcionario llegó a las instalaciones de la Cámara Alta y fue recibido en el estacionamiento por el senador Waldo Fernández, del Partido Verde.

El funcionario fue llevado a las oficinas de la Mesa Directiva, donde un grupo de senadores encabezado por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, lo esperaban con "Las Mañanitas" y un pastel.

En redes sociales se difundieron fotografías en las que Ebrard aparece sonriente partiendo el pastel, acompañado de los senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, más cercanos a él, y hasta la priista Karla Toledo.