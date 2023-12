Youtuber "Lord Molécula" le lleva regalos a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

En la mañanera de este miércoles 27 de diciembre en Palacio Nacional, "Lord Molécula" le recordó a López Obrador que en el primer año de su gobierno le regaló un dominó de "The Beatles", para luego proponerle una partida de ese juego en su rancho "La Chingada", en Palenque, Chiapas, donde el titular del Ejecutivo residirá tras entregar la banda presidencial.

"En diciembre es el mes de año en que se hace posible lo imposible [...] mi pregunta sería, tal como Adolfo Ruiz Cortínez le permitió a su compadre jugar dominó con él: ¿Me permitiría ahora en su retiro, allá en Palenque, echarme una manita de dominó?", dijo "Lord Molécula".

"Una vez que yo entregue la banda, ya me jubilo y no voy a atender a nadie, siempre voy a recordar a todos con amor, siempre con mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación, más que la familiar, y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política", expresó López Obrador.

Como en otras ocasiones, el Presidente reiteró que no aceptará invitaciones nacionales ni en el extranjero y que no participará en actos políticos ni sociales luego de que se retire.

¿Qué hará AMLO en "La Chingada"?

Al señalar que procurará no salir de su rancho "La Chingada", López Obrador dijo que se llevará "una bibliografía amplia para no andar en bibliotecas, ni en hemerotecas, ni en librerías, en estos tiempos estoy reuniendo los textos que necesito para mi investigación que me va a llevar tres, cuatro años".

También contó a detalle lo que hará luego de retirarse de la vida pública: "Mi rutina será levantarme temprano y caminar 5 kilómetros y luego al baño, desayuno, una o dos vueltecitas más cortas y a sentarme dos horas.

"Camino, me tomo un café o un pozol y me vuelvo a sentar hasta la una o una y media, que es la hora de la comida, caminar y luego a sentarme, a trabajar ocho horas y escribir", señaló.

"Y así, desde luego cuando hablo de caminar es ir viendo los árboles, el maculi, la ceiba, ver si no tiene pudrición la guanábana, escuchar a los pájaros, las guacamayas, a ver si tengo suerte que se poden en las copas de los árboles. Contemplar los verdes, para qué quiero más vida política si ahí los verdes se amotinan", declaró.

Los regalos de Navidad y Año Nuevo de AMLO

Esta mañana, en su conferencia de prensa, López Obrador recibió regalos de Navidad y el Año Nuevo que ya se acerca.

En su intervención en "la mañanera", "Lord Molécula" hizo entrega de algunos presentes para el Mandatario, quien agradeció los obsequios.

"Presidente, estamos pasando la última Navidad con ustedes y el último Año Nuevo, como todos los años me permito hacerle entrega de este obsequio, también este regalo que le manda una maestra de Coahuila, junto con este sobre y nuevamente este dominó, Presidente", dijo "Lord Molécula".

A través de su sexenio, el Presidente ha recibido diversos regalos del youtuber, desde libros y sombreros, hasta comida. En diciembre del año pasado el regalo fue un libro para colorear, una playera, pines y una agenda.