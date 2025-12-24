Senado llamó a la ONU a actuar en conflicto Venezuela-EU

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a asumir un papel más activo y firme en la promoción y defensa de los acuerdos de paz a nivel internacional, al considerar que el organismo debe replantear su actuación a 80 años de su creación.

¿Qué propone Laura Itzel Castillo Juárez a la ONU?

Castillo Juárez subrayó que es fundamental fortalecer el diálogo entre las naciones, respetar la autodeterminación de los pueblos y garantizar la paz y los derechos humanos. Señaló que la ONU debe fijar posiciones claras ante los conflictos internacionales y actuar como un verdadero mediador para evitar escaladas de tensión.

Al referirse a las recientes decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas con Venezuela, la senadora insistió en la importancia de preservar la soberanía de los países y promover soluciones pacíficas. "Es indispensable que la organización asuma su papel de promover el diálogo entre los países en favor de la paz mundial", afirmó.

Acciones de la presidenta del Senado sobre la reforma electoral

En el ámbito nacional, la presidenta del Senado aseguró que la reforma electoral "va" y destacó que se trata de una de las transformaciones más relevantes para el Estado mexicano, después de la reforma judicial. Afirmó que el Congreso ha realizado un trabajo profundo que ha derivado en más de 20 modificaciones constitucionales orientadas, dijo, al beneficio del pueblo.

Finalmente, Castillo Juárez sostuvo que las reformas impulsadas buscan fortalecer la democracia, la defensa de los derechos humanos y, de manera central, la libertad de expresión. Añadió que estos cambios representan transformaciones profundas en favor de México y recordó que la reforma judicial ha sido pionera a nivel internacional, motivo por el cual, aseguró, el país debe sentirse orgulloso.