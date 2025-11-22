Senado analiza propuestas a salas regionales

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Cámara Alta recibió los nombramientos de 21 personas propuestas para ocupar magistraturas vacantes en las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

¿Qué ocurrió?

Explicó que el Senado realizará una revisión puntual y responsable de cada perfil, con el fin de garantizar que las decisiones se tomen con estricto apego a la ley.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Castillo Juárez señaló que estas designaciones fortalecen al Poder Judicial, al impulsar la independencia judicial y la transparencia en el proceso. Subrayó que el compromiso del Senado es con el pueblo, por lo que la evaluación se llevará a cabo con seriedad y con miras a mejorar el funcionamiento del sistema de justicia administrativa.