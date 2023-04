Ve Gatell rutas de fentanilo de EU hacia México

El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, ha mantenido este martes que el problema con el tráfico de fentanilo no parte desde la frontera mexicana. "Hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México", ha apuntado durante su intervención en la conferencia mañanera. El subsecretario ha defendido la postura que el país ha sustentado en las últimas semanas, y ha apuntado a que el problema llega, en parte, desde su vecino del norte.

Ciudad de México

Hemos asumido que podría haber subregistro en las cifras mexicanas. Estamos trabajando por hacerlas más exactas. Pensemos en 10 o 100 veces más, no se compara con el ejemplo de E.U.". Hugo López- Gatell, subsecretario de Salud.

"No queremos que a México le ocurra lo que le ocurre a E.U.", ha comentado, mostrando una serie de cifras que, como ha admitido, no son del todo exactas. En una diapositiva ha proyectado datos comparativos entre las muertes por opioides —incluyendo otro tipo medicamentos— en México y E.U.: en 2021, murieron 19 personas a causa de los opiáceos en México; mientras, en E.U. la cifra fue de 80.411. "Hemos asumido que podría haber subregistro en las cifras mexicanas. Estamos trabajando por hacerlas más exactas. Pensemos en 10 o 100 veces más, no se compara con el ejemplo de EU", ha apuntado.

La polémica avivada en las últimas semanas por el tráfico ilegal de fentanilo entre EU y México mantiene su vigencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que el tráfico de fentanilo llega desde China, asegurando que el 86% de los encarcelados por el tráfico del estupefaciente en EU son ciudadanos de allá. El mandatario mandó una carta al Ejecutivo de Xi Jinping, pidiendo su ayuda por razones humanitarias.

NO EXISTE EL TRÁFICO ILEGAL

La respuesta de la portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Mao Ning, fue de que el problema del abuso de fentanilo en EU "tiene sus raíces en sí mismo" y que "el problema es totalmente de fabricación estadounidense"; y aseguró que "no existe el llamado tráfico ilegal de fentanilo" entre ambos países. López Obrador afirmó el pasado lunes que aún esperan una respuesta formal por parte del Ejecutivo de Xi Jinping, y cuestionó la situación: "Si no se produce en China, ¿dónde se produce?".

La constante discusión de EU sobre este tema ha llevado a que el ala conservadora del país tratara de catalogar a los cárteles mexicanos como "grupos terroristas", una medida que faculta a Ejército estadounidenses a combatirlos. Por su parte, López Obrador ha tachado estas iniciativas como intervencionistas, llegando a tildar de "mequetrefes" a los políticos que lanzaron la iniciativa.