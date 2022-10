Lanzan campaña para defender al INE

Legisladores de Oposición, ex consejeros y organizaciones sociales se reunieron para preparar campaña en rechazo a la reforma electoral.

Con las consignas "Al INE no se le toca" y "Yo defiendo al INE", el frente Unid@s, legisladores de Oposición, ex consejeros y organizaciones sociales lanzarán en los próximos días acciones para que ciudadanos se unan al rechazo de una reforma electoral que trastoque al INE.

Aunque el plan de acción se aprobará el lunes, se propone que el próximo 13 de noviembre se realice una movilización del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, así como conformar "unidades estatales" en defensa del órgano electoral.

Así como una jornada permanente en redes sociales defendiendo a la institución, enviar cartas a los diputados de oposición sobre la importancia de su voto y no "venderse".

Además de recorrer las calles alertando sobre la regresión que implica la reforma electoral presidencial y pedir al mayor número de ciudadanos colocar en sus casas mantas o calcomanías en autos con las frases "Yo defiendo al INE".

En la reunión participaron los empresarios, Gustavo de Hoyos y Carlos X. González, las senadoras Beatriz Paredes, Claudia Ayala, Kenia López y Minerva Hernández, así como sus compañeros Emilio Álvarez y Gustavo Madero.

Los perredistas Guadalupe Acosta, Graco Ramírez, René Arce, Miguel Raya y Fernando Belaunzarán. Entre los panistas la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y el líder del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde.

"Hagamos toda una campaña para detenerlos, por el bien del País, para frenar una regresión de este tamaño. Al INE no se le toca, yo defiendo al INE. Hoy la tarea es la defensa de la democracia. Tenemos que poner con claridad hacia dónde de van. A pesar de que se ve muy oscuro se puede ganar esta batalla", alentó el ex líder del PRD, Guadalupe Acosta.

La senadora Beatriz Paredes, quien afirmó que acudía al encuentro en representación de ella misma, no del partido ni de un grupo, advirtió que los liderazgos políticos y los ciudadanos deben unirse para "rechazar las aberraciones de la propuesta del Ejecutivo federal".

"Es el inicio de una enorme batalla para evitar una elección de Estado. En el fondo, la transformación del INE, lo que está haciendo es generando campo fértil para una elección de Estado. Es una primera llamada de atención, que no cayó en oídos sordos, y que los demócratas del País alzan la voz y señalan que 'No pasarán'", afirmó.

Recuerda que ella formó parte de ese grupo que impulsó la salida del Gobierno del organismo electoral, por lo que sí existe un riesgo de regresión.

Más tarde, al cuestionarle si el líder del PRI, Alejandro Moreno, no terminará por darle a Morena los votos en la Cámara de Diputados como en la reforma de la Guardia Nacional, aseguró que en lo único que puede confiar y exigir es que los priistas actuarán con responsabilidad.

El ex consejero electoral Marco Baños aseguró que la reforma electoral parte de muchas falsas premisas, por lo que es necesario que los ciudadanos sepan que les están mintiendo cuando se ofrece un Instituto autónomo, independiente y menos costoso.

"Él dice que se ahorraría dinero, que diga cómo", afirmó luego de aclarar que los ahorros que presume el Presidente es porque únicamente suma el presupuesto de todos los organismos locales, cuando debe considerar el costo que tendría un Instituto que absorba sus tareas.

Existen, agregó, muchos riesgos, los cuales han disfrazado de democracia

"Habría tantas cosas para modificar que esas no se están discutiendo. Por qué no nos ponemos a revisar para que las normas sean congruentes en fechas y términos. No van a tomar en cuenta ninguna propuesta electoral, solo será la presidencial, aunque nos quieran dar atole con el dedo", indicó.