Lanza AMLO 'manzana envenenada' con lista.- Riquelme

"Aventaron la manzana envenenada y muchos la van a pescar, no, yo no, lo digo clarito, yo no, tengo los pies en la tierra y menos quien fue el que la puso, ¿no?, obviamente eso trae otros propósitos, te diría agradezco la deferencia pero ni eso agradezco", señaló.

"La verdad es que no le hace un bien ni al País, que el Presidente defina los candidatos de Morena, no? que la oposición en el caso de la Federación pues que cada partido lo haga, eso es la democracia de la que luego tanto habla Morena, no se respeta hacia el interior de los partidos políticos".

'Falta seriedad'

Ante representantes de medios de comunicación, Riquelme Solís dijo ver con falta de seriedad que López Obrador esté dando a conocer este listado de presidenciables en los que incluyó gobernadores, legisladores, dirigentes de partidos políticos, periodistas y empresarios, entre otros.

"Ahora resulta que va a definir cuál va a ser el candidato de la oposición y quienes tienen posibilidades, no?, no creo que nadie se ganche, pero la verdad es que al menos en un servidor, repito, los pies en la tierra y créanme que ese tipo de cosas no me va, ni tampoco me emocionan, al contrario. Veo como estadista de mi tierra falta de seriedad en ese tipo de cosas".

El político coahuilense dijo que a 413 días de que concluya su sexenio, a lo que aspira hoy en día es terminar bien su gobierno, que se mantenga la paz y la tranquilidad, y "no estar pensando en sueños guajiros".