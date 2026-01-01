UNAM lanza Laboratorio

El Laboratorio Nudos y Afectos, creado por el Instituto de Matemáticas (IM) de la UNAM, ha involucrado a más de 200 participantes en actividades que combinan arte y matemáticas. La iniciativa busca acercar a estudiantes y comunidades a conceptos de topología mediante experiencias creativas y participativas.

¿Cómo se integra el arte en la enseñanza de matemáticas?

Durante la primera edición del laboratorio se elaboró un mural colectivo de 32 piezas cerámicas en forma de nudos, instalado de manera permanente en la fachada del IM. La actividad contó con la colaboración de artistas y docentes que enseñaron nociones básicas sobre la estructura de los nudos y su relevancia matemática y simbólica.

El académico Darío Alatorre Guzmán destacó que el arte funciona como un "gancho inicial" para atraer la atención hacia las matemáticas. Por su parte, Rocío Guerrero Marín, artista y codirectora del proyecto, explicó que el laboratorio genera redes de colaboración entre los participantes y permite explorar relaciones humanas y afectos a través de la creatividad.

Detalles sobre el mural colectivo de nudos en el IM

El proyecto incluyó talleres prácticos de cerámica, construcción de piezas y montaje del mural, sumando más de 50 horas de actividades educativas. Los participantes aprendieron a interpretar los nudos como objetos matemáticos, culturales y artísticos, reforzando la interdisciplinariedad y la conexión entre ciencia y estética.

Impacto del laboratorio en la comunidad educativa

Tras la positiva recepción en la Ciudad de México, la UNAM planea replicar la experiencia en 2026 en Oaxaca y en la Maison Poincaré de París, con el objetivo de ampliar el alcance del laboratorio y seguir promoviendo la divulgación de las matemáticas de manera innovadora y participativa.