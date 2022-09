La Suprema Corte, bajo acoso de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO

Desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido objeto de acoso político por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, mediante declaraciones, iniciativas de reforma, reformas y amagos para doblegar al Poder Judicial.

En menos de una semana, luego de varios días de denuestos del presidente contra los ministros de la Corte en el marco del análisis de la prisión preventiva de oficio, Morena arremete nuevamente contra el máximo tribunal, ahora con una iniciativa que busca evitar que los integrantes del pleno vuelvan a proponer inaplicar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo hizo el ministro Luis María Aguilar Morales, o invalidar alguna ley por considerarla inconstitucional.

La iniciativa, presentada por la diputada morenista Reyna Celeste Ascensio Ortega, llegó en el marco de la aprobación de la reforma que adhirió la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la próxima discusión de la reforma constitucional en materia electoral presentada por el propio López Obrador, en la que se prevé eliminar al actual Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales.

Jesús Garza Onofre, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, explicó que si bien no existen muestras de cohesión en Morena sobre esta iniciativa, para quitarle facultades a la Corte, como se propone, será necesario realizar una reforma constitucional en lugar de hacerlo a través de leyes secundarias.

"No es algo casual –a pesar de que no tenga la seguridad de que sea todo Morena, de que esté en la agenda de los grandes unificadores del partido, como podrían ser Monreal o Mario Delgado–, me parecería más bien una ocurrencia, pero en definitiva tiene un anclaje en la realidad con lo que pasó con la prisión preventiva oficiosa. Una reacción así claramente te habla de dos cosas: de un desconocimiento de las labores de la Suprema Corte y del procedimiento para reformarla", señala Garza en entrevista.