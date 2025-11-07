Acceso a energía eléctrica debe ser derecho humano

En reunión de trabajo de la comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, la senadora tamaulipeca Olga Sosa Ruíz presentó una reforma para reconocer el acceso a la energía eléctrica como derecho humano, argumentó que se trata de una "condición material indispensable para garantizar una vida digna, la salud, la educación, la vivienda y el bienestar de las personas."

Como parte del trabajo legislativo de evaluación de las iniciativas de reformas constitucionales se contemplan elementos legales y sociales para ser dictaminadas, al respecto la senadora Sosa Ruíz presentó una reforma al artículo cuarto partiendo del marco internacional que respaldan la propuesta para convertirla en derecho; entre ellos, el pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la observación General del Comité de Derechos Económicos Sociales, así como la convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Dentro de la argumentación sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis I.3o.C.100 K (10a), ha sostenido que "el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales"

La senadora también comentó que reconocer la energía eléctrica representa un elemento indispensable para el desarrollo humano y la igualdad social.

"Reconocer constitucionalmente el acceso a la energía eléctrica como derecho humano se alinea con los principios de la Cuarta Transformación: justicia social, igualdad sustantiva y bienestar para todas y todos. Bajo el liderazgo de nuestra presidenta, reafirmamos que primero los pobres no es solo un principio ético, sino una guía constitucional" señaló.

Elevar este derecho al artículo 4º de la Constitución consolida la función del Estado de acanzar la cobertura universal y pone el bienestar del pueblo en el centro de las políticas públicas.

Adicionalmente, la senadora se reunió con Vicente Gómez Cobo, Presidente de Federación Mexicana de Lechería (FEMELECHE) para abordar temas de la ganadería y desarrollo rural como derecho al agua y a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.



