Genera sinergia con la SEMAR senadora Sosa

Con el propósito de colaborar en el impulso que el gobierno de México brinda a la infraestructura marítima, portuaria y logística, la senadora Olga Sosa Ruíz participó con la Secretaría de Marina en una reunión técnica y de trabajo con el Capitán de Altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, para establecer criterios en una ruta de trabajo con la empresa global Power China.

Se trata de proyectos en sectores estratégicos avalados por la experiencia internacional en materia de puertos, infraestructura ferroviaria y energía, así lo dio a conocer la senadora Sosa Ruíz al señalar el interés de empresarios mexicanos en alianza con la empresa Power China, todo ello, en el marco de las prioridades y proyectos estratégicos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La reunión celebrada en la Secretaría de Marina, abundó sobre las ventajas competitivas así como la implementación de tecnología de punta, garantía de calidad en obras, materiales y cumplimiento normativo, alineadas con los proyectos previstos por parte del gobierno federal; la reunión fortalece la confianza de inversionistas extranjeros y reafirman el compromiso con México y con una visión de desarrollo responsable y a largo plazo.

Los representantes de la empresa Power China, Boda Wang, vicepresidente; Cunping Wang, director para Latinoamérica y Xin Rui Xie, director de marketing para Latinoamérica, detallaron que son una empresa estatal dedicada al desarrollo de infraestructura y energía, fundada en 2011 tras la reorganización de compañías especializadas en construcción hidráulica y eléctrica, con sede en Beijing, operando en más de 130 países con cientos de subsidiarias y miles de proyectos internacionales, con reconocimiento global y actualmente ocupan el puesto 105 en Fortune Global 500 (2023).

En esa primera etapa de mesas técnicas también se contó con la presencia del Vicealmirante Sergio Reyna Barrios, en representación del Subsecretario de Marina; Vicealmirante José Méndez Vázquez de la Capitanía de Puertos y Asuntos Marítimos; Vicealmirante Pascual Sepúlveda Soto, coordinador general de proyectos del Corredor Interoceánico, así como el capitán Fernando Gorraez Alejandre, director general adjunto de Protección y Certificación Marítima.

Por parte de SRC México asistió Oscar González Núñez quién es el director general así como Sergio Arturo García Rangel, director comercial; Consorcio Luyet estuvo representado por el director general Guillermo Ortiz; Grupo RB fue representado por Juan Carlos Rodríguez Berumen, director general; Alejandro Semman Flores asistió por parte de la Secretaría de Economía al igual que David Vallejo Manzur, Director de Evaluación de esta dependencia.



