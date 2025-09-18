Hay gobernabilidad y estabilidad política

En México se respetan derechos y libertades, se promueve la democracia participativa, con mecanismos de consulta popular, revocación de mandato, asambleas comunitarias, "la participación del pueblo está en el centro del gobierno" señaló la senadora Olga Sosa Ruíz en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La política interior primer eje temático de la discusión en el Senado de la República, se ha fortalecido por la relación institucional y diálodo permanente del gobierno de México con los poderes: legislativo y judicial.

La senadora Sosa Ruíz resaltó, "aprobamos una reforma democratizadora del poder judicial, y la justicia ya no se realiza a puerta cerrada, 13 millones de votos confirman que en México el pueblo manda", se eliminó el nepotismo electoral y la reelección, se creó la secretaría anticorrupción, para fortalecer la cultura de la transparencia.

La senadora morenista manifestó, en materia de seguridad, la Estrategia Nacional, ha dado resultados, "disminución del 32% del delito de homicidio, con una tendencia a la baja en 28 entidades federativas."

Con la política de atención de causas, se respalda el deporte, las actividades culturales, las brigadas de paz, bajo el propósito de construir la paz.

La senadora Olga Sosa Ruíz refirió que la reforma constitucional permitió consolidar a la guardia nacional como una fuerza de seguridad al servicio del pueblo de México, no hay militarización como señala la oposición.

"La Guardia Nacional es una institución que tiene un marco legal de actuación, que trabaja con 102 mil efectivos para pacificar territorios, construir la paz y combatir las redes criminales" señaló la senadora Sosa Ruíz.



