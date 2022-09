La Sedena "no acepta" que se le vincule con la desaparición de los normalistas

"La Sedena no acepta que se vincule al Ejército mexicano en una actividad delictiva" que sus integrantes "no cometieron", afirma Alejandro Robledo, abogado de cuatro militares imputados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En entrevista, Robledo y el letrado César González desestiman por "inconstitucional" el informe que presentó Alejandro Encinas y señalan irregularidades en la acusación contra sus defendidos, en particular contra el general José Rodríguez Pérez, quien estuvo al mando del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Sostienen que no sólo fue ajeno a la desaparición de los normalistas, sino que ordenó que los "auxiliaran".