Sin subir impuestos, 2025 rompe récord de ingresos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, sin aumentar impuestos y por combatir la evasión fiscal, en 2025 se alcanzó récord de recaudación con 487 mil 446 millones de pesos (mdp) más, respecto a 2024, lo que significó un aumento histórico de 4.8 por ciento en términos reales. Además, recordó que en 2026 se proyecta recaudar 496 mil 309 mdp más que el año pasado.

"¿Cómo lo vamos a recaudar? Hay dos áreas de oportunidad, como se dice, donde todavía creemos que hay mucha fuga de recursos que no se pagan al erario, en pocas palabras que están haciendo corrupción, porque hay quien hace corrupción de fuera, no sólo es un asunto del Gobierno, quien no pague impuestos es una forma de corrupción".

"Entonces, ¿a dónde va orientar sus esfuerzos el SAT? A factureras, todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas, a través de empresas que en realidad no producen nada, pero que producen facturas y con eso evitan pagar el IVA o pagar el IEPS o pagar alguno de los impuestos, o el ISR. Y la otra, todavía hay oportunidad en aduanas también, son las dos áreas en donde se va a concentrar el SAT", detalló en la conferencia matutina.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que el ingreso adicional que se recibió son buenas noticias para el país, ya que se destinan a los Programas para el Bienestar, a obras públicas, salud y educación principalmente. Además, resaltó que la recaudación ha incrementado desde 2019.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, detalló que para 2026 se proyecta una recaudación de 6 billones 448 mil mdp, un aumento en términos reales de 4.6 por ciento y además se implementarán "Mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría", documento publicado el 5 de enero, que establece que:

* En caso de incumplimiento con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente.

* Solo se requerirá una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información.

* Se garantizará la misma aplicación de criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización.

* Los tiempos de devolución para personas se realizarán en promedio en 5 días hábiles, y para empresas en 30 días hábiles. El plazo legal es de 40 días hábiles.

Además, dispone que se auditará a aquellos contribuyentes que: celebren operaciones con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen o apliquen ilegalmente deducciones, obtengan ingresos que no son los declarados, abusen de estímulos fiscales, presenten inconsistencias entre lo que importan y lo que venden.

De la misma manera, se revisará a quienes importen productos con precios por debajo del mercado, e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias, no paguen retenciones por sus empleados, realicen operaciones a través de paraísos fiscales, soliciten devoluciones improcedentes y paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que la recaudación de 6.045 billones de pesos (bdp) en 2025 representó un cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 101.6 por ciento, con una recaudación de 93 mil 803 millones de pesos más.

Agregó que la recaudación de comercio exterior en aduanas, de enero a diciembre de 2025, representó el 27.1 por ciento de los ingresos tributarios netos, y en relación con 2024, se recaudaron 246 mil mdp más; es decir, un aumento de 16 por ciento en términos reales.



