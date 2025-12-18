Hallan restos óseos en el municipio de Madera, Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih.- Decenas de fragmentos óseos y evidencias de interés criminalístico fueron encontradas durante un rastreo efectuado en el lugar conocido como La Mesa de las Parras, municipio de Madera en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con lo que se informó, el rastreo lo realizó la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y Ausentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

Acciones de la autoridad en la búsqueda de desaparecidos

En las actividades se contó con la participación de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y un perito en criminalística de campo.

En el lugar encontraron múltiples fragmentos óseos calcinados, trozos de tela con alteración térmica, ojivas y casquillos balísticos, así como remaches y botones de prendas de vestir.

Detalles confirmados sobre el hallazgo en La Mesa de las Parras

Una vez procesada la escena, trasladaron lo asegurado a las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en donde especialistas realizarán los estudios correspondientes para una posible identificación.

Investigación en curso tras el descubrimiento de evidencias

Según se detalló, estas búsquedas forman parte de las acciones que efectúa la Fiscalía General del Estado en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.