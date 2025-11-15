Todo lo que debes saber sobre "One Piece" y sus episodios

La Marcha de la Generación Z en México adoptó la bandera pirata de "One Piece" como su estandarte, una serie que se ha consolidado como una de las más longevas en la historia del anime.

¿Qué significa la bandera de la Generación Z?

La bandera que ondea en la marcha de la Generación Z es la misma que Monkey D. Luffy y su tripulación lucen en su barco, el Going Merry, en "One Piece". Esta bandera de los sombreros de paja simboliza, en primer lugar, la búsqueda de libertad absoluta, la lucha contra el Gobierno Mundial opresivo y la defensa de las comunidades más vulnerables.

¿De qué trata One Piece y cuándo terminará?

La historia sigue a Monkey D. Luffy, un joven que aspira a convertirse en el rey de los piratas. Su objetivo es encontrar el "One Piece", un legendario tesoro dejado por el anterior rey de los piratas, Gol D. Roger. Para lograrlo, Luffy se convierte en el capitán de una tripulación que inicialmente incluye a:

- Roronoa Zoro, un espadachín infame y ex-cazarrecompensas.

- Nami, una navegante astuta con un pasado de estafadora.

- Usopp, un mentiroso compulsivo y experto francotirador.

- Sanji, un cocinero romántico y hábil luchador.

Juntos navegan a bordo del Going Merry, enfrentándose a poderosos enemigos. Luffy, quien ha comido una Fruta del Diablo (la Gomu Gomu no Mi), tiene la capacidad de estirar su cuerpo como si fuera de goma, lo que le otorga una ventaja considerable, aunque sigue siendo vulnerable al agua, que es su principal debilidad. En cuanto a su futuro, "One Piece" no tiene una fecha de conclusión a la vista. Oda sigue trabajando en nuevos episodios tanto del manga como del anime, por lo que los capítulos seguirán sumándose con el paso del tiempo.

¿Cuántos capítulos tiene One Piece y cuánto tiempo necesitarías para ponerte al día?

A día de hoy, One Piece cuenta con más de mil 100 episodios. Teniendo en cuenta que la serie lleva emitiéndose desde 1999, ponerse al corriente con la historia es una tarea monumental, pero no imposible para los más dedicados. Si consideramos que cada episodio tiene una duración promedio de 22 a 24 minutos, eso equivale a aproximadamente 440 horas de contenido. Es decir, si decidieras ver la serie sin interrupciones (ni para dormir), necesitarías cerca de 18 días completos de maratón continuo. El poder simbólico de este estandarte no solo ha trascendido en el mundo de "One Piece", sino que también ha sido adoptado en diversas protestas globales. En 2025, jóvenes de países como Indonesia y Nepal lo usaron en manifestaciones contra la subida de salarios legislativos, la prohibición de redes sociales y las denuncias de corrupción. La bandera se ha convertido, entonces, en un emblema de resistencia juvenil en todo el mundo.