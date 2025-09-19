Hernán Bermúdez Requena es ingresado al Penal del Altiplano

Después de más de treinta horas de que despegó el vuelo que lo trasladó desde Asunción, Paraguay, Hernán Bermúdez Requena "El Abuelo" o "El Munrra", presunto líder del grupo criminal "La Barredora", fue internado en el Penal del Altiplano.

El ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el Gobierno de Adán Augusto López fue ingresado en el centro penitenciario esta noche.

El también llamado "Comandante H" arribó al Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos de Toluca a las 19:00 horas de este jueves en el avión Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD, de la Fiscalía General de la República.

En la terminal aérea, un elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR le cumplimentó sólo la orden de aprehensión del fuero común librada en su contra y no la federal.

La orden de captura ejecutada fue librada el 18 de febrero pasado por Ramón Adolfo Brown Ruiz, Juez de control de Región Judicial 9 de Tabasco, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Además de Bermúdez, el Juez también instruyó las aprehensiones contra sus presuntos cómplices Eduardo Vázquez Orellana "El Menchito" o "El Blin Blin", y el abogado Manuel de Atocha Romero Hernández, según la causa penal 213/2025.

En este caso, se le imputa al presunto fundador y líder de "La Barredora" haber secuestrado en mayo de 2019 a Ramón Martínez Armengol, un empresario a quien en febrero pasado le fue asegurada una gasolinería en el municipio de Centro (Villahermosa) por la venta de huachicol.

La noche de este jueves, una vez notificado el mandato de captura, un convoy de camionetas de la Guardia Nacional y la AIC procedieron a trasladar al ex jefe policiaco desde el aeropuerto hasta el centro penitenciario, a donde ingresó.

Aunque la noche del miércoles el Juez de Control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, giró una segunda orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, la FGR no le ejecutó este mandamiento de captura a su arribo en Toluca.

Por ahora, solo comparecerá por videoconferencia ante el juez del fuero común de Tabasco a una audiencia donde fiscales estatales formularán la imputación por los tres delitos mencionados y luego solicitarán su vinculación a proceso.

Aún no está claro si esta diligencia será pública, ya que por lo regular en las videoconferencias del fuero común desde el Altiplano el imputado se interconecta con el juez desde el interior del penal, donde no tienen acceso los medios de comunicación. Excepcionalmente se hace uso de las salas de audiencias federales para interconectar por vía remota a las partes.

Este jueves desde temprana hora un grupo de 30 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía del Estado de México montaron un dispositivo de vigilancia en la puerta de ingreso y egreso del Penal del Altiplano.

Bermúdez fue detenido en viernes pasado Asunción, Paraguay y deportado ayer por el Gobierno de ese país.

El ex funcionario fue trasladado en un avión de la FGR que partió ayer de la capital paraguaya a las 14:03 horas, tiempo de México, y luego hizo escalas en Bogotá, Colombia y Tapachula, Chiapas, antes de aterrizar en Toluca.