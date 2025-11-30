Jorge Romero destapa a López Rabadán para Presidencia de la República

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, "destapó" a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, como un perfil blanquiazul presidenciable rumbo a la elección federal de 2030.

"¿Tiene fichas el Partido Acción Nacional para el 2030? ¡Claro, muchas! Para empezar nuestras tres magníficas gobernadoras y nuestro gobernador", aseguró el presidente panista ante medios de comunicación en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara este domingo, en alusión a María Teresa Jiménez, de Aguascalientes; Maru Campos, de Chihuahua y Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato, así como Mauricio Kuri de Querétaro.

¿Qué otros perfiles menciona Jorge Romero?

Romero Herrera también destacó el perfil de sus coordinadores parlamentarios: Elías Lixa en San Lázaro y Ricardo Anaya en la Cámara de Senadores. "Aquí formalmente menciono a la hoy presidenta del Congreso. Tenemos muchísimos perfiles en el PAN", dijo sobre Kenia López Rabadán, legisladora con quien presentó en la FIL Guadalajara 2025 los libros "El poder desmedido: cómo se desmanteló la democracia en México" y "27 Reglas del Líder Humanista" de Fernando Rodríguez Doval y Julio Castillo López, respectivamente.

Kenia López Rabadán durante la presentación de los libros "El poder desmedido: cómo se desmanteló la democracia en México" y "27 Reglas del Líder Humanista" en la FIL Guadalajara este domingo 30 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL.

¿Cuál es la importancia del liderazgo humanista?

Jorge Romero señaló durante la presentación de los dos libros que le encantaría decir que el género es novela, "lamentablemente no es. Es diagnóstico de lo que está pasando en el país", agregó. De acuerdo con el presidente del PAN, para "recuperar" la democracia mexicana es indispensable tener perfiles de liderazgo que crean en el humanismo político. Además del dirigente nacional y de Kenia López, la presentación estuvo conformada por Consuelo Sáizar, exdirectora del Fondo de Cultura Económica (FCE) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Kenia López Rabadán, tras el evento en la FIL Guadalajara, agradeció a Jorge Romero por "el respaldo" del Partido Acción Nacional a "la fuerza de las letras y la cultura".