Mantienen prisión preventiva para esposa e hijo de "Lord Pádel"

La medida cautelar de prisión preventiva justificada se mantendrá para Karla "N" y Germán "N", esposa e hijo de Alejandro "N", mejor conocido como "Lord Pádel".

En audiencia de revisión de medida cautelar sobre los detenidos, a quienes investigan por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, una jueza determinó que se mantenga la medida.

Lo anterior debido a que "no se ha neutralizado el riesgo procesal hacia la víctima y testigo".

La juzgadora del Poder Judicial del Estado de México, en Distrito de Tlalnepantla, tomó la decisión sobre ambas personas tras analizar los argumentos presentados por las partes, así como los datos y medios de prueba ofertados por la defensa.

Karen "N" y Germán "N" están vinculados al agravio cometido en contra de Israel "N", en un partido de pádel ocurrido el pasado 19 de julio en el municipio de Atizapán de Zaragoza, quienes fueron detenidos junto a Alejandro "N" en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

El argumento que expuso la defensa de los 3 presuntos implicados en el delito de homicidio en grado de tentativa, fue que se trató de una riña, negando que intentaran privarlo de la vida.

A ellos se suma Othón "N", como el cuarto presunto participante en la agresión en contra de Israel "N", instructor de pádel; los cuatro fueron vinculados a proceso por la autoridad judicial.