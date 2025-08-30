Ministros definen designación en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación

El próximo lunes, una de las primeras decisiones que tomarán los ministros que asumirán el cargo en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será la designación de los tres integrantes del Órgano de Administración Judicial que les corresponden.

Así lo acordaron los nueve ministros y ministras electos en su séptima reunión de trabajo previo a su toma de protesta programada para las 10 de la noche del 1 de septiembre de 2025, en sesión solemne de instalación del Alto Tribunal.

Lo anterior para que los designados, se incorporen de manera inmediata a sus funciones administrativas y asegurar con ello el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF), señalaron en un comunicado.

Durante la reunión, los nuevos togados revisaron también los avances en los proyectos de acuerdos generales para dotar un marco jurídico y operativo a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Estos acuerdos buscan asegurar que la justicia se imparta de manera pronta, expedita, accesible y cercana a la ciudadanía", indicaron.

Reiteraron que la nueva SCJN "estará vigilante de que en todo momento se respeten y garanticen los derechos laborales de sus integrantes, considerando este aspecto como un principio esencial para consolidar la reconciliación de la justicia con el pueblo de México".