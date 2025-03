Muere buscador de Veracruz, tras detención

CIUDAD DE MÉXICO.- Activistas y familiares despiden este jueves a Magdaleno Pérez Santes, padre buscador de 41 años, que falleció en su casa, con múltiples golpes, tras ser detenido por elementos de la Policía Municipal de Poza Rica, Veracruz.

De acuerdo con lo relatado por la familia, el pasado lunes, el señor acudió ante la autoridad local para pedir avances de la búsqueda de su hija, Diana Paloma Pérez Vargas, desaparecida desde 2019. Ese días habría recibido burlas de oficiales, y al escucharlos decir que si "no tenía nada qué hacer" debido a sus constantes visitas, entró en una discusión con ellos.

Horas más tarde, fue detenido en su domicilio, presuntamente por ofender a los elementos, aunque acusaron que oficialmente no les han querido aclarar el motivo del arresto. Ese lunes llegó a su casa con múltiples golpes y se quejaba de fuertes dolores en la cabeza. Falleció ese día en su hogar.

Miembros del Colectivo Familiares en Búsqueda "María Herrera", al que pertenecía Pérez Santes, señalaron directamente como responsables a policías de Poza Rica. Madres buscadoras y familiares llevaron este jueves el féretro con el cuerpo de "Maleno", como le decían con cariño, al Parque Benito Juárez, a unos metros del Ayuntamiento de Poza Rica.

Ahí, vestidas de blanco, leyeron un pronunciamiento y con fotografías del padre buscador en las manos, condenaron el crimen, y urgieron justicia.

"Nos duele tanto, que esto no puede estar pasando en nuestra Poza Rica, Maleno no merecía morir así, necesitamos justicia ya, de manera inmediata. No vamos a esperar a que esa gente (policías) se vayan, queremos y seguimos repitiendo: ¡Justicia para Maleno! En caso de no obtener respuesta urgente por parte de autoridades, instalaremos un plantón permanente y anunciamos la realización de una marcha pacífica por la justicia de Maleno en la ciudad de Xalapa, Veracruz", comunicaron.

Las mujeres, reconocieron la labor de Pérez Santes, al afirmar que acompañó brigadas locales y nacionales, con búsquedas en estados como Morelos, Monterrey, Guadalajara. Con camisas con la fotografía de su hija, desaparecida a los 22 años, cavó fosas clandestinas y ayudó a abrir caminos a las buscadoras.

"Conocimos a Maleno desde el primer día de la búsqueda de su hija Diana, cuando salió a las calles de su comunidad, de Poza Rica a buscarle de noche y de madrugada, y así, hasta que las cobardes manos de la policía municipal le arrebataron la vida", reprocharon.

"Gracias por las muchas veces que tu fuerza en el machete abría brechas para buscarlas, gracias por tu fuerza para escarbar con pala y pico en los lugares de búsqueda, gracias por prestarnos nuestras manos para que juntos sacáramos más de 50 mil fragmentos de restos óseos (...) gracias también por tu sencillez, tu humildad y tu alegría. Eres y serás ejemplo para muchas personas, ve tranquilo Malenito, a la madre tierra, a la que siempre le pedimos de vuelta a nuestros desaparecidos te reciba en su seno y te haga florecer", agregaron.

Ante su ataúd, las madres se comprometieron a demandar justicia por su muerte y seguir en la búsqueda de su hija Paloma, quien desapareció el 22 de noviembre de 2019, cuando se dirigía a su escuela preparatoria.

"¡Fue el Estado!", gritaron.

Organizaciones como el Consejo Estatal Ciudadano de Veracruz y el Centro Prodh exigieron una investigación exhaustiva y sanción a los responsables.

El Ayuntamiento de Poza Rica, a cargo del Alcalde morenista Fernando Remes Garza, afirmó que solicitó a la Contraloría Municipal iniciar la investigación correspondiente, para deslindar las responsabilidades administrativas a que haya lugar.

"Reitera la total disposición de colaborar con las autoridades competentes, para el debido esclarecimiento de los hechos en estricto apego a la ley", apuntó.